Treviso | Giovani voci e classici moderni illuminano l’Auditorium
Il concerto di apertura di “Musica Civica 2026” a Treviso si svolge per valorizzare le voci giovanili e i classici moderni. Il 28 febbraio, l’Auditorium Santa Caterina ospiterà giovani talenti che si esibiranno insieme a musicisti professionisti e alla mezzosoprano Anna Manzato. L’evento mira a coinvolgere le nuove generazioni attraverso performance di cori di bambini e ragazzi, offrendo loro una piattaforma per mostrare il proprio talento. Inizia così una stagione dedicata alla musica giovanile in città.
Musica Civica 2026: Treviso apre il sipario con un concerto tra giovani talenti e classici moderni. Il 28 febbraio, l’Auditorium Santa Caterina di Treviso ospiterà il concerto inaugurale di “Musica Civica 2026”, un’iniziativa volta a valorizzare i cori di voci bianche e giovanili della città, accompagnati da maestri al pianoforte e dalla mezzosoprano Anna Manzato. L’evento, frutto della collaborazione tra “Musica Civica” e l’Associazione Musicale Francesco Manzato, si propone come un momento di condivisione e celebrazione della musica, con ingresso ad offerta responsabile. Un palcoscenico per le nuove voci.🔗 Leggi su Ameve.eu
