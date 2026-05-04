A Salerno si sono svolti i funerali di Domenico Farina, figura di spicco nel mondo del calcio locale. La città lo ricorda come un punto di riferimento nel panorama sportivo, con una carriera che ha attraversato diverse società storiche. Durante la cerimonia, sono emersi dettagli sulla sua vita, tra cui il modo in cui riusciva a mantenere nascosta la borsa sportiva ai familiari. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile negli ambienti in cui ha lavorato.

?? Cosa scoprirai Come faceva a nascondere la borsa sportiva ai familiari? Quali club storici hanno visto giocare questa mezzala senza età? Perché la sua profumeria era un punto di ritrovo calcistico? Come ha guidato la rappresentativa degli Ingegneri verso i trofei??? In Breve Carriera calcistica iniziata a Baronissi tra club come Calvanico e Temeraria S. Mango. Passaggio tecnico in Salernitana e militanza nell'Amicizia Sava nel 1989. Ruolo di allenatore e accompagnatore per la rappresentat .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’ultimo saluto a Domenico Farina: Salerno piange un pilastro del calcio

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Si parla di: Salerno dice addio a Domenico Farina.

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