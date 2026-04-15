Crema piange Hamza | l’ultimo saluto prima del viaggio verso l’Egitto

A Crema, la comunità si riunisce per salutare Hamza Salama, il giovane di 20 anni deceduto in seguito a un episodio che coinvolge un 17enne. La famiglia e gli amici si stanno preparando per il funerale, che si terrà nei prossimi giorni. La salma sarà trasferita in Egitto, dove si svolgeranno le esequie. La notizia della morte ha suscitato dolore tra i residenti.

La comunità di Crema si prepara a dare l’ultimo saluto ad Hamza Salama, il ventenne la cui vita è stata spezzata dal 17enne S.M. durante la serata di Pasquetta. Le esequie, che avranno luogo oggi alle ore 11:30 presso il centro islamico situato in via Rossignoli, vedranno la partecipazione non solo dei fedeli musulmani, ma anche dei cittadini di altre confessioni desiderosi di esprimere vicinanza alla famiglia. Dopo le procedure post-autopsia effettuate lo scorso sabato a Brescia e il rientro della salma avvenuto lunedì, il rito segnerà un momento di raccoglimento collettivo prima del trasferimento del corpo in Egitto. Il rito del commiato e il legame con la terra d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crema piange Hamza: l’ultimo saluto prima del viaggio verso l’Egitto Mara Venier piange Enrica: Natale, l’ultimo salutoLa conduttrice Mara Venier ha reso omaggio alla memoria di Enrica Bonaccorti, definendola la sua poetessa personale. Ponticelli piange Fabio: folla oceanica per l’ultimo saluto al giovaneIl rione Ponticelli si è stretto intorno al dolore per il funerale di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni la cui vita è stata spezzata il 7 aprile...