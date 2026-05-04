L'ultimo look premaman di Diletta Leotta è con la schiena nuda | Prima del match più grande della vita

Diletta Leotta ha condiviso sui social un messaggio in cui ha annunciato che il match di calcio appena seguito, vinto dall’Inter, sarà l’ultimo prima del parto. La conduttrice ha pubblicato una foto in un look premaman con la schiena nuda, accompagnando l’immagine con le parole “Prima del match più grande della vita”. La partita ha concluso la stagione con la vittoria del campionato da parte della squadra.

Diletta Leotta ha seguito il match che ha permesso all'Inter di vincere il campionato e sui social ha annunciato che sarebbe stato l'ultimo prima del parto. Cosa ha indossato per la sua ultima volta in versione premaman?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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