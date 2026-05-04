Lukaku dubbi sul rientro dal Belgio al Napoli

Romelu Lukaku non ha ancora deciso se tornerà al Napoli dopo aver trascorso del tempo in Belgio. La situazione riguardo al suo rientro resta incerta, e non sono stati forniti dettagli sulle decisioni o sui tempi. La società azzurra e il calciatore continuano a monitorare la situazione senza comunicazioni ufficiali. La sua presenza nel prossimo match non è ancora confermata.

Il futuro immediato di Romelu Lukaku resta ancora da chiarire. Le due settimane aggiuntive di lavoro personalizzato in Belgio, concordate con il Napoli, arrivano formalmente alla scadenza. Ma il programma dei prossimi giorni non è ancora definito in modo netto. Il punto, infatti, riguarda proprio il rientro del centravanti. In queste ore il club deve capire se Lukaku tornerà subito a Castel Volturno. Oppure se proseguirà ancora in Belgio il suo percorso individuale, continuando a lavorare ad Anversa con il fisioterapista Lieven Maesschalck. A scriverlo è Corriere dello Sport. Lo stesso specialista era stato al fianco del belga anche durante il breve passaggio di due settimane fa al centro sportivo del Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku, dubbi sul rientro dal Belgio al Napoli Lukaku Set to Be Frozen Out by Napoli Notizie correlate Lukaku torna a Napoli, dal Belgio sicuri: “Ecco cosa lo aspetta al rientro”Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli si avvicina e porta con sé tensioni e interrogativi. Leggi anche: Lukaku torna a Napoli! Dal Belgio: “Ecco la data del rientro” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Infermeria e scelte di formazione, il Napoli fa la conta; Lukaku-Napoli, slitta il rientro in città ma spunta un possibile prezzo per cederlo in estate; Lukaku, dubbi sul rientro a Napoli: le due settimane in Belgio scadono oggi; Lukaku, domani il rientro a Napoli! Possibile confronto con Conte – Il Mattino. Lukaku, dubbi sul rientro a Napoli: le due settimane in Belgio scadono oggiDubbi sul rientro dal Belgio di Romelu Lukaku. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le due settimane supplementari di lavoro personalizzato in Belgio concordate con il ... tuttonapoli.net Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno: tra il confronto con Conte e le voci su Fenerbahce e Milan, cosa filtra sul futuro del belgaSono giorni decisivi in casa Napoli per quanto riguarda l'affaire Lukaku. Il belga domani, lunedì 4 maggio, tornerà a Castel Volutrno per rimanerci fino a fine campionato. Come riporta Il Mattino, dov ... calciomercato.com #Lukaku a Napoli domani: summit con Conte. Interviene De Laurentiis Romelu Lukaku sta per tornare a Napoli dopo avere trascorso diverse settimane in Belgio. Nella giornata di domani lunedì 4 maggio, il centravanti si recherà in quel di Castel Volturno e - facebook.com facebook #Napoli, #Lukaku torna a Castel Volturno: tra il confronto con #Conte e le voci su #Fenerbahce e #Milan, cosa filtra sul futuro del belga x.com