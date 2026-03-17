Ciclista investita da un'auto in centro a Milano | trasportata in codice rosso al Niguarda

Una ciclista di 49 anni è stata investita da un'auto in via Belisario, nel centro di Milano, all'altezza del civico 9. L'incidente è avvenuto quando un'auto, condotta da un uomo di 85 anni, l'ha colpita, causando ferite che hanno richiesto il trasporto in codice rosso al reparto di emergenza dell'ospedale Niguarda.

L'incidente si è verificato in via Belisario, all'altezza del civico 9, in centro a Milano. Un'auto guidata da un 85enne avrebbe investito una ciclista 49enne, procurandole diverse ferite. La donna è stata portata al Niguarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente a Montecorvino Pugliano, investita una donna: trasportata in codice rosso al RuggiUna donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Ostia, 90enne investita in via di Castel Porziano: trasportata in codice rosso al GrassiOstia, una donna di 90 anni è stata investita in via di Castel Porziano all’altezza del civico 497. Contenuti utili per approfondire Ciclista investita Temi più discussi: Ciclista di 20 anni ferita da un’auto che l’ha investita sulle strisce; Bambina di 4 anni investita da una bici elettrica mentre passeggia con i genitori: dopo l'impatto la ciclista non si è fermata, la...; GENERAZIONE TRENTO * VIA GRAZIOLI: SIGNORA INVESTITA DA UN CICLISTA, INCIDENTE ANNUNCIATO; Investito in bici da un’auto sullo svincolo della Pontina, è gravissimo. Incidente a Milano, ciclista investita da un automobilista: è gravissimaDrammatico incidente a Milano poco prima delle 13 di martedì 17 marzo. Una donna in sella alla sua bici è stata investita da un automobilista. La ciclista si trova in condizioni particolarmente delica ... milanotoday.it Ciclista di 20 anni ferita da un’auto che l’ha investita sulle striscePavia. Una ragazza di 20 anni è stata investita intorno alle 15 di giovedì 12 marzo mentre attraversava le strisce pedonali in viale Golgi, zona policlinico San Matteo: per cause ancora da chiarire, l ... laprovinciapavese.gelocal.it La giovane è stata travolta da una conducente di 66 anni: solo qualche giorno fa una ciclista è stata investita da un'auto in viale Golgi - facebook.com facebook