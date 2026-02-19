Antonio Cassano ha accusato Allegri di non proporre mai idee innovative, facendo un esempio diretto: al Milan, grazie al suo contributo, lo scudetto è arrivato senza seguire le indicazioni del tecnico. Cassano ha spiegato che Allegri si limita a seguire schemi rigidi, mentre lui e i suoi compagni si sono concentrati sul gioco. La sua intervista al Messaggero ha toccato anche altri temi caldi, come il caso Bastoni e il confronto tra i modelli di calcio europeo. La discussione si è spostata su come i metodi influenzino i risultati.

In una lunga intervista concessa al Messaggero, Antonio Cassano ha toccato diversi temi d’attualità calcistica: dal caso Bastoni al modello Premier al Milan di Allegri. Fantantonio non ha risparmiato nessuno, ovviamente con lo stile che lo contraddistingue. Ecco le sue parole. Le parole di Cassano. Sulla Nazionale: Ma io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, noi abbiamo un solo campione, Donnarumma. Barella e Tonali non sono del livello di Gigio? Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Però Tonali gioca in Premier. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cassano: “Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui”

Cassano: “Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan non facevamo quello che ci diceva. Tonali? Scarso”Antonio Cassano ha criticato duramente Allegri, affermando che il tecnico ha sempre proposto poche idee e non ha mai fatto cambiare atteggiamento alla squadra.

Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero…»Galliani difende Allegri, dicendo che ha sempre fatto grandi risultati sia con il Milan che con la Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.