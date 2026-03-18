Huawei Watch GT Runner 2 è lo smartwatch fatto apposta per chi ama correre lo dice il suo stesso nome

Il nuovo Huawei Watch GT Runner 2 è uno smartwatch progettato specificamente per gli appassionati di corsa. Il dispositivo si distingue per le sue funzioni dedicate agli sportivi e il suo design pensato per chi corre regolarmente. La presentazione ufficiale sottolinea che il prodotto è stato ideato con questa finalità. Tutti i prodotti mostrati su GQ Italia sono scelti indipendentemente dagli editor.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel panorama sempre più affollato degli smartwatch sportivi, Huawei torna alla carica con un prodotto pensato per gli appassionati di corsa e per chi vive il proprio tempo libero all’insegna della performance. Il nuovo Huawei Watch GT Runner 2, presentato ufficialmente in un evento internazionale a Madrid e poi al MWC di Barcellona, vuole combinare design raffinato, tecnologie avanzate e strumenti di allenamento intelligenti in un unico dispositivo da polso. Dopo anni di consolidamento della propria presenza nel mercato dei migliori smartwatch generalisti e pensati per un pubblico trasversale, Huawei prova a concentrarsi sulle nicchie di mercato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Huawei Watch GT Runner 2 è lo smartwatch fatto apposta per chi ama correre, lo dice il suo stesso nome Articoli correlati Comunicato Stampa: HUAWEI WATCH GT Runner 2: lo smartwatch per la corsa al centro dell'evento di lancio a MadridHUAWEI WATCH GT Runner 2 è pensato sia per runner amatoriali sia per atleti esperti, offrendo una guida professionale e supporto in gara. Approfondimenti e contenuti su Huawei Watch Temi più discussi: Huawei torna a fare sul serio con la corsa: ecco il WATCH GT Runner 2 e HUAWEI Band 11 [ Promo Lancio]; Huawei Watch GT Runner 2; Huawei, finalmente i pagamenti contactless sugli smartwatch europei con Curve Pay: ecco come funziona; Huawei introduce i pagamenti Curve Pay su alcuni smartwatch: quali e vantaggi. Huawei Watch GT Runner 2, la recensione: è questo lo smartwatch definitivo per correre?Abbiamo testato a lungo Huawei Watch GT Runner 2, il nuovo smartwatch specifico per la corsa che introduce un bel po' di novità: andiamo a vederle insieme nella recensione. multiplayer.it Huawei Watch GT Runner 2: lo smartwatch per chi va sempre di corsa | RecensioneIn questa recensione vi raccontiamo Huawei Watch GT Runner 2, uno smartwatch per chi corre dall'autonomia infinita. Recensione completa. techprincess.it Dallo smartwatch Huawei Watch D2 con micro-bracciale gonfiabile per il monitoraggio pressorio h24, agli anelli come Oura Ring 4 per l’analisi del sonno. Ecco quello che c’è da sapere - facebook.com facebook Huawei Watch Ultimate 2 arriva in versione verde: è in promo fino a fine mese x.com