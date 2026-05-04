Mercato Napoli Atta può essere un obiettivo concreto | la novità riguarda… Lucca

Il Napoli potrebbe puntare ad acquistare Arthur Atta, con l’Udinese che ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro. La trattativa potrebbe evolversi in modo diverso a causa della situazione di Lucca, il quale potrebbe influenzare il valore del centrocampista francese. La squadra partenopea sta monitorando la situazione e valutando le possibilità di un eventuale inserimento. La preferenza attuale resta comunque sulla cessione di Atta.

Arthur Atta nel mirino del Napoli: l’Udinese chiede 40 milioni per il centrocampista francese, cifra che potrebbe scendere grazie alla situazione di Lucca. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Arthur Atta. Il centrocampista classe 2003 è diventato una delle rivelazioni della stagione in Serie A, trovando continuità e rendimento elevato sotto la gestione di Runjaic. Atta-Napoli: la richiesta choc dell’Udinese. Gli azzurri hanno acceso i riflettori su di lui, ma il prezzo fissato dal club friulano rimane importante: 40 milioni di euro. In Italia pochi club possono permettersi una simile spesa, mentre per la Premier League non rappresenta una cifra proibitiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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