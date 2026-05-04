La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha annunciato che il bilancio 2025 si chiude in attivo, con un risultato positivo per le tre province coinvolte. Per il prossimo anno, l’ente ha previsto investimenti complessivi di 8,1 milioni di euro. La fusione tra le aree di Lucca, Pisa e Massa-Carrara si riflette in questi dati, che mostrano una gestione finanziaria in equilibrio ed interventi programmati sul territorio.

Il traguardo della fusione tra i territori di Lucca, Pisa e Massa-Carrara si traduce in numeri positivi per il bilancio 2025 della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il Consiglio Camerale, riunitosi il 28 aprile, ha infatti approvato un consuntivo che certifica un risultato economico in attivo di 40mila euro, evitando logiche di accumulo a favore della spesa per il territorio. Il dato più eclatante riguarda proprio la quota di risorse re-immesse nel tessuto locale: per ogni euro versato dalle aziende attraverso il diritto annuale, l’ente ha restituito 1,13 euro sotto forma di progetti, servizi e voucher, raggiungendo la quota record del 113 per cento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca, Pisa e Massa-Carrara: l’ente camerale chiude il 2025 in attivo e vara investimenti per 8,1 milioni

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