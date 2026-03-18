quattordici posti con legacoop nelle province di lucca e massa carrara

Sono 14 i posti disponibili nelle province di Lucca e Massa Carrara per il bando 2026 del Servizio Civile Universale, promossi da Legacoop. I giovani selezionati parteciperanno a tre progetti sociali gestiti da cooperative locali. Le posizioni sono rivolte a candidati interessati a contribuire in ambito sociale attraverso iniziative promosse da realtà cooperative del territorio.

Sono 14 i posti disponibili tra le province di Lucca e Massa Carrara per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti a Legacoop: i giovani selezionati saranno impegnati in 3 progetti sociali portati avanti da cooperative che operano sul territorio. Le attività vanno dall’inclusione delle persone con disabilità e degli anziani al contrasto alla marginalità sociale. Un’occasione formativa e di impegno civico che durerà un anno, con un orario flessibile, a fronte di un’indennità mensile di 519,47 euro. Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni possono presentare domanda online: c’è tempo fino all’8 aprile 2026. Tutte le informazioni si trovano sul sito legacooptoscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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