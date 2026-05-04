Luca Fontanelli e Quest Srl | etica e risultati nella nuova impresa italiana

In un panorama economico in continuo mutamento, molte imprese si concentrano sui numeri a breve termine, spesso trascurando la durata dei risultati ottenuti. È questa riflessione che guida l'attenzione verso il valore reale di un'impresa e la sua capacità di resistere alle sfide del tempo. Un esempio recente riguarda una società che ha affrontato questioni di etica e performance, cercando di conciliare i risultati economici con principi morali.

C'è una domanda che ogni imprenditore dovrebbe farsi almeno una volta nella vita: quanto valgono i risultati se non resistono al tempo? La maggior parte non ci pensa, attratta dal suono immediato dei numeri. Ma Luca Fontanelli, fondatore di QUEST SRL, ha costruito un'intera impresa per dare a quella domanda una risposta diversa. Il nome stesso, Quest, nasce da un'intuizione. In inglese significa “ricerca”, ma anche “sfida”. Due parole che descrivono perfettamente l'essenza di chi non si accontenta del facile profitto e sceglie di lavorare su qualcosa di più scomodo: il miglioramento continuo. «Volevo creare un'azienda che non inseguisse solo risultati, ma persone in grado di generarli», racconta Fontanelli.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Luca Fontanelli e Quest Srl: etica e risultati nella nuova impresa italiana Notizie correlate Leggi anche: LUCA FONTANELLI: la leadership silenziosa dietro il successo di QUEST SRL 'Acqua ad alta qualità': i risultati raggiunti con i fontanelli di Santo Pietro Belvedere e CapannoliL’impegno per un uso consapevole delle risorse idriche continua a produrre risultati concreti sul territorio.