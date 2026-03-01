' Acqua ad alta qualità' | i risultati raggiunti con i fontanelli di Santo Pietro Belvedere e Capannoli
I fontanelli di Santo Pietro Belvedere e Capannoli hanno mostrato miglioramenti nella qualità dell’acqua, grazie a interventi mirati che puntano a garantire un servizio più efficiente. L’attenzione rivolta alle risorse idriche si traduce in risultati tangibili, con un’attenzione particolare alla qualità dell’acqua distribuita ai cittadini. L’iniziativa continua a coinvolgere le comunità locali in un percorso di utilizzo più responsabile dell’acqua.
L'impegno per un uso consapevole delle risorse idriche continua a produrre risultati concreti sul territorio. Nel 2025, grazie all'adesione al progetto 'Acqua ad Alta Qualità', promosso da Acque Spa insieme all'Autorità Idrica Toscana, i fontanelli pubblici di Santo Pietro Belvedere e Capannoli.
