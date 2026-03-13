LUCA FONTANELLI | la leadership silenziosa dietro il successo di QUEST SRL

Luca Fontanelli è il protagonista di un esempio di leadership silenziosa che ha contribuito al successo di QUEST SRL. La sua azione si manifesta attraverso gesti quotidiani e decisioni prese lontano dai riflettori, dimostrando come la forza di un ruolo possa risiedere nell’attenzione ai dettagli e nella costanza, piuttosto che nel clamore o nelle dichiarazioni pubbliche. La sua presenza si fa sentire senza bisogno di parole.

Non tutte le leadership fanno rumore. Alcune si costruiscono nel silenzio, nei gesti quotidiani, nei momenti in cui nessuno guarda. Luca Fontanelli, fondatore di QUEST SRL, appartiene a questa categoria. Non a quella dei leader che parlano di sé, ma a chi preferisce lasciare che siano i risultati a parlare. Quando nel 2017 decise di fondare QUEST a Livorno, non aveva un capitale da investire o una rete pronta. Aveva un’idea semplice, quasi elementare: creare un’azienda che crescesse insieme alle persone che la costruiscono. Da allora, QUEST SRL è diventata una realtà solida, con una rete diffusa in tutta Italia e collaborazioni con alcune delle principali ONG internazionali. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - LUCA FONTANELLI: la leadership silenziosa dietro il successo di QUEST SRL Articoli correlati La forza silenziosa dietro un’icona mondialeLa favola d’amore di Céline Dion appartiene a quelle storie che il mondo dello spettacolo racconta quasi sottovoce, perché mette in crisi l’idea...