Gara2 era cominciata con una bellissima coreografia di Lube Nel Cuore a coinvolgere tutto il palazzetto e lo striscione in curva "Non importa quanto sia spaventoso, uniti siamo più forti di qualsiasi mostro". E’ continuata con il calore e il frastuono dei tamburi, ma alla fine i 4mila dell’ Eurosuole Forum sold out abbandonano l’impianto a testa bassa. Molti affermando "l’abbiamo buttata via", alcuni dicendo "Onore ai migliori". In casa Lube parlano capitano e allenatore. Così Balaso: "C’è un po’ di rammarico per il secondo set, nel quale conducevamo con 4-5 punti di vantaggio, prima di prendere un break sul turno in battuta di Giannelli. Siamo sempre rimasti attaccati alla partita, abbiamo saputo soffrire, ma purtroppo non è bastato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balaso: "Siamo sempre rimasti attaccati al match"

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