La Lube ha vissuto una stagione regolare deludente, e ora il capitano Balaso diventa al centro dell’attenzione. Per la prima volta dal 2010, la squadra di Civitanova dovrà affrontare i playoff senza il vantaggio del campo di casa, una novità che cambia le carte in tavola per i biancorossi.

Per la prima volta da quando si è trasferita a Civitanova e per la prima volta dal 2010, la Lube sarà costretta a giocare il primo turno di playoff senza il fattore campo. Questo il verdetto sentenziato dalla sconfitta 2-3 patita sabato contro Modena, in un match che ha ricalcato quanto già visto martedì a Montpellier. Come in Champions i vice campioni d’Italia hanno giocato male i primi due set andando sotto 2-0, quindi (anche grazie ai cambi, in particolare Kukartsev e D’heer) hanno riaperto i giochi, raggiunto gli avversari e proprio sul più bello sono caduti al tie-break. Il risultato di ieri di Piacenza, ko 3-2 a Perugia, tiene i ragazzi di Medei in corsa solo per il 5° posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lube, regular season deludente. E adesso capitan Balaso è un caso

Melendugno si prepara alla sfida conclusiva della Regular Season contro Messina.

Con la fine della regular season, le squadre giovanili della Cestistica Benevento stanno iniziando a tirare le somme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.