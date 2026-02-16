Lube regular season deludente E adesso capitan Balaso è un caso
La Lube ha vissuto una stagione regolare deludente, e ora il capitano Balaso diventa al centro dell’attenzione. Per la prima volta dal 2010, la squadra di Civitanova dovrà affrontare i playoff senza il vantaggio del campo di casa, una novità che cambia le carte in tavola per i biancorossi.
Per la prima volta da quando si è trasferita a Civitanova e per la prima volta dal 2010, la Lube sarà costretta a giocare il primo turno di playoff senza il fattore campo. Questo il verdetto sentenziato dalla sconfitta 2-3 patita sabato contro Modena, in un match che ha ricalcato quanto già visto martedì a Montpellier. Come in Champions i vice campioni d’Italia hanno giocato male i primi due set andando sotto 2-0, quindi (anche grazie ai cambi, in particolare Kukartsev e D’heer) hanno riaperto i giochi, raggiunto gli avversari e proprio sul più bello sono caduti al tie-break. Il risultato di ieri di Piacenza, ko 3-2 a Perugia, tiene i ragazzi di Medei in corsa solo per il 5° posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Melendugno, missione Messina: l’ultimo atto della Regular Season vale oro
Melendugno si prepara alla sfida conclusiva della Regular Season contro Messina.
Cestistica Benevento, terminata la regular season per l’Under 17 femminile e l’Under 15 Gold
Con la fine della regular season, le squadre giovanili della Cestistica Benevento stanno iniziando a tirare le somme.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lube, regular season deludente. E adesso capitan Balaso è un caso.
Lube, un Mondiale deludente. Quanti record negativi in BrasileContro gli iraniani commessi 30 errori in battuta nella prima fase e 44 in assoluto nella finale per il terzo posto La delusione più grande l’ha patita Trento che in finale è stata superata dal Sada ... ilrestodelcarlino.it
Lube, sconfitta indolore: Trento si prende la rivincita della Coppa Italia e si aggiudica lo scontro della regular seasonTRENTO Una generosa Cucine Lube in versione sperimentale spaventa Trento che aveva assolutamente bisogno dei tre punti per mantenere la vetta della classifica. Dopo un primo set in cui l’emozione e ... corriereadriatico.it
The regular season finale is heating up! Last 3 SuperLega Matches: Milano (Feb 15) Perugia (Feb 21) Modena (Feb 25) Del Monte Supercoppa Semifinal: Lube Civitanova (Feb 28) : Credits to @luca_del_prete x.com
I risultati del weekend si caratterizzano per il ritorno alla vittoria! - Vince la Italspurgo #serieC di coach Calamante al tiebreak contro la Adecco Lube e sale in classifica a quota 12. Sabato prossimo l'ultimo turno di regular season in casa della ASD Pallavolo Fi facebook