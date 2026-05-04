LSD Festival 2026 | Fidenza celebra la libertà con arte e musica

A Fidenza si prepara il LSD Festival 2026, un evento che mette al centro la libertà attraverso arte e musica. La città si anima con performance e esposizioni che riflettono il tema, coinvolgendo artisti e musicisti italiani e internazionali. Tra le proposte ci sono influenze punk e riflessioni sulla geopolitica, con protagonisti che portano in scena temi di attualità e creatività. L'appuntamento si svolgerà nelle prossime settimane, attirando pubblico e attenzione sulla scena culturale locale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il tema della libertà la vita sociale di Fidenza?. Chi sono gli autori che porteranno il punk e la geopolitica in città?. Dove si svolgeranno gli incontri tra letteratura, musica e spazi barocchi?. Perché la lotta delle donne in Bangladesh apre il programma del festival?.? In Breve Eventi preparatori a Busseto il 2 maggio con Guido Damini e 3 maggio con Massimo Zamboni.. Pre-festival a Fidenza il 21 maggio con Enrico Rizzi ed Emanuele Baistrocchi al Bar La Strega.. Programma principale dal 22 al 24 maggio con ingressi gratuiti presso Palazzo Ex Orsoline.. Proiezione documentaria Rebel's il 22 maggio alle 17:30 con partecipazione del collettivo Ant°dea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LSD Festival 2026: Fidenza celebra la libertà con arte e musica Notizie correlate Telese, l’arte celebra la libertà delle donne: successo per “So’ nata femmena”In occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, la cornice storica del Grand Hotel Telese ha ospitato un evento di straordinaria... Modena celebra la libertà: un mese di eventi tra storia e arteModena si prepara a un mese intero di celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con un programma che parte da mercoledì 15 aprile e si... Una raccolta di contenuti Al via venerdì 3 maggio la terza edizione di LSD Festival a Fidenza. Ospiti: Nico Piro e Gherardo ColomboInizia con due ospiti speciali venerdì 3 maggio 2024 a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, la terza edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, intitolata Sogno e son ... gazzettadiparma.it LSD F S T V L 3 e 4 maggio 2024 | Palazzo OF Fidenza (Parma)FIDENZA (Parma) – Inizia con due ospiti speciali venerdì 3 maggio 2024 a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, la terza edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, ... welfarenetwork.it