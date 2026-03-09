Al Grand Hotel Telese si è tenuto lo spettacolo “So’ nata femmena”, promosso dal Rotary Club Valle Telesina. L’evento ha visto la partecipazione di diverse donne che hanno condiviso le proprie storie attraverso performance artistiche. La serata ha attirato un pubblico interessato a celebrare la libertà femminile e l’espressione artistica delle donne. L’iniziativa si è svolta con il supporto del Rotary Club e ha avuto un grande riscontro di pubblico.

In occasione dell'8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, la cornice storica del Grand Hotel Telese ha ospitato un evento di straordinaria intensità emotiva e culturale. Lo spettacolo multidisciplinare "So' nata femmena: Radici, Ferite, Luce", promosso dal Rotary Club Valle Telesina, ha saputo trasformare la ricorrenza in un profondo momento di riflessione collettiva attraverso i linguaggi universali della danza, della musica e della recitazione. Visibilmente soddisfatto il Presidente del Rotary Club Valle Telesina, Ferdinando Ceglia, che a margine dell'evento ha dichiarato: "Oggi l'arte ha assolto al suo compito più nobile: abbattere le barriere del silenzio e dell'indifferenza.

© Fremondoweb.com - Telese, l’arte celebra la libertà delle donne: successo per “So’ nata femmena”

