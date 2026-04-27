Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi lunedì 27 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, lunedì 27 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del Superenalotto, con i numeri e le combinazioni vincenti disponibili. Le giocate al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale sono ancora aperte fino alle 19:30. Nella precedente estrazione di venerdì 24 aprile 2026, nessuna combinazione ha raggiunto i 6 numeri vincenti o il 5+.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (111) 67 (84) 66 (72) 10 (63) 16 (53) Cagliari: 41 (89) 26 (83) 52 (63) 63 (55) 12 (47) Firenze: 33 (72) 78 (60) 28 (59) 67 (57) 64 (51) Genova: 66 (71) 6 (61) 49 (59) 25 (47) 3 (45) Milano: 77 (68) 61 (62) 88 (52) 15 (50) 74 (48) Napoli: 40 (96) 1 (75) 36 (67) 8 (50) 81 (41) Palermo: 45 (90) 90 (66) 36 (56) 6 (55) 30 (54) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 27/12/2025

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