Inquinamento | la spugna al grafene nata a Lecce che rivoluziona le bonifiche ambientali
LECCE - Il Salento si conferma ancora una volta un polo d’eccellenza mondiale nelle nanotecnologie. La sfida, questa volta, era di quelle che tengono impegnati i laboratori di tutto il mondo: rendere il grafene non solo un oggetto di studio teorico, ma uno strumento industriale pronto all'uso. Il.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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