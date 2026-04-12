Lotta al cancro il lavoro dei ricercatori | L’epigenetica come nuova chiave terapeutica
La ricerca sul cancro si concentra sempre più sull’epigenetica, uno studio dei cambiamenti chimici che influenzano l’attività dei geni senza alterarne la sequenza. Un team di scienziati sta lavorando per comprendere come queste modifiche possano contribuire allo sviluppo e alla progressione delle formazioni tumorali. L’obiettivo è identificare nuove strategie diagnostiche e terapeutiche, basate sulla comprensione dei processi epigenetici coinvolti nelle malattie oncologiche.
“Decifrare i codici epigenetici alla base dell’insorgenza e prosecuzione della patologia oncologica è fondamentale per la diagnosi e la cura del cancro”: è questa la nuova strada “ancora in salita” che sta percorrendo l’equipe di ricerca coordinata dal professor Giuseppe Servillo e dalla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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