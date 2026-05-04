Un funzionario ha dichiarato che non si esclude la possibilità di chiamare in causa una testimone che potrebbe fornire chiarimenti utili nel procedimento in corso. La donna non è Chiara Poggi, e al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi per cui potrebbe essere coinvolta. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’udienza in cui si discute di eventuali sviluppi nel caso, senza indicare una tempistica precisa.

Garlasco (Pavia), 4 maggio 2026 – “Non ragioniamo su un futuro così lontano, ma non posso escludere che possa essere utile eventualmente chiamarla a testimoniare”. L’avvocata Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 nell’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia, era nella compagnia di amici del suo assistito fin da quegli anni e dice di sapere bene chi sia, e che non era affatto la sorella maggiore di Marco Poggi, la ragazza da cui Sempio era “ossessionato” tra i 18 e i 20 anni, che potrebbe quindi essere ascoltata in un eventuale processo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’ossessione di Sempio? La ragazza non era Chiara Poggi, oggi potrebbe testimoniare”

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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