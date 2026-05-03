Garlasco la difesa di Sempio | La ragazza del forum non è Chiara Poggi verrà a testimoniare La strategia per smontare l’ipotesi del movente

La difesa di Andrea Sempio ha affermato che la ragazza del forum non è Chiara Poggi e ha annunciato la sua presenza come testimone. Sempio, 38 anni, è coinvolto in un’indagine della Procura di Pavia riguardante la morte di Chiara Poggi a Garlasco. La strategia degli avvocati mira a confutare l’ipotesi di un movente collegato alla giovane. La procura ha aperto un nuovo filone di indagini sulla vicenda.

Non c’è pace per Andrea Sempio, il 38enne indagato nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia, per la morte di Chiara Poggi a Garlasco. Atteso in procura il 6 maggio per essere interrogato, l’amico del fratello della vittima torna a far parlare di sé per alcuni post pubblicati anni fa su un forum online, il «Club di seduzione italiana», in cui raccontava di una «one-itis», termine inglese usato nello slang di quegli ambienti per indicare una forma di ossessione sentimentale o amorosa per una persona. E sono in molti a ritenere che quella persona possa essere proprio Chiara Poggi, anche se la difesa di Sempio negherebbe ogni legame tra quei post e la vittima.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Garlasco – “Non riesco a capacitarmi del movente sessuale”, Andrea Sempio su Chiara Poggi: “Non la frequentavo”. La difesa: “Basiti dall’aggravante della crudeltà”Andrea Sempio “non riesce a capacitarsi” del nuovo quadro accusatorio e, in particolare, “di questo movente sessuale”. Garlasco, Sempio su Chiara Poggi: "Movente sessuale assurdo, non la frequentavo", difesa: "Basiti, crudeltà fu tolta a Stasi"La strategia difensiva in vista del 6 maggio potrebbe essere quella della "non comparizione in procura", ha fatto sapere Angela Taccia, legale di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara. Sempio e la ragazza della chat, la difesa di Andrea: «Non è Chiara Poggi, era solo una cotta»Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia ... ilmattino.it La difesa di Sempio: 'La ragazza in chat non è Chiara, valutiamo se chiamarla come teste'Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invagh ... ansa.it Sempio e la ragazza della chat, la difesa di Andrea: «Non è Chiara Poggi, era solo una "cotta"» facebook Delitto Chiara Poggi, post attribuiti a Sempio su un forum di “seduttori”: “Sono ossessionato da una ragazza" x.com