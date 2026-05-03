Nelle ultime ore si sono aperti nuovi interrogativi nel caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio ha dichiarato che la ragazza con cui si scambiavano messaggi sui forum non sarebbe Chiara Poggi. Questa affermazione potrebbe influenzare le prossime tappe dell’indagine, mentre si attendono eventuali testimonianze che possano contribuire a chiarire i rapporti tra i protagonisti della vicenda. La situazione resta ancora complessa e da seguire attentamente.

La difesa di Andrea Sempio sostiene che la ragazza di cui sarebbe stato ossessionato, citata nei messaggi pubblicati sul forum “Club di seduzione italiana”, non sia Chiara Poggi. I legali valutano di chiamare come testimone la giovane di cui l’indagato si sarebbe invaghito per smontare il presunto movente sentimentale ipotizzato dalla Procura sul caso di Garlasco. Garlasco, parla la difesa di Andrea Sempio I post e l'ossessione per una ragazza Chi è la ragazza di cui era ossessionato I nodi dell'indagine Garlasco, parla la difesa di Andrea Sempio Lo pseudonimo “AndreaS” sarebbe di Andrea Sempio, i messaggi sul forum sarebbero i suoi ma la ragazza-ossessione citata online non sarebbe invece Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per la difesa di Andrea Sempio "la ragazza del forum non è Chiara Poggi": potrebbe testimoniare

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