Russia un drone colpisce un grattacielo nella città di Ekaterinburg

A Ekaterinburg, in Russia, un edificio residenziale è stato colpito da un drone che ha danneggiato il 25° piano del complesso ‘Trinity’. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni visibili alla facciata dell’edificio. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’attacco o eventuali conseguenze per le persone presenti nell’edificio al momento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A Ekaterinburg, in Russia, un grattacielo, il complesso residenziale ‘Trinity’, è stato danneggiato da un attacco con droni che ha colpito il 25° piano. Denis Pasler, governatore della regione di Sverdlovsk, ha riferito che 50 persone sono state evacuate. 25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: "Erano scioccati, episodio inquietante" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, un drone colpisce un grattacielo nella città di Ekaterinburg Notizie correlate Guerra Russia-Ucraina, drone di Mosca colpisce un autobus nella regione di Dnipro: morti 15 minatoriUn drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, causando almeno 15 morti e 7 feriti. L’Iran colpisce anche in Bahrein, il drone centra un grattacielo e lo fa esplodereUn drone iraniano ha colpito in serata un grattacielo a Manama, provocando una violenta esplosione ai piani superiori dell’edificio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Russia. Drone ucraino colpisce Ekaterinburg: danneggiati 44 appartamenti, nove feriti; Drone ucraino colpisce la regione russa di Samara: un morto e diversi feriti; Droni nel mirino: l'arma laser russa colpisce con approccio distruttivo; Russia e Ucraina, notte di droni: morti a Chernihiv e Kherson. Russia, un drone colpisce un grattacielo nella città di Ekaterinburg(LaPresese) A Ekaterinburg, in Russia, un grattacielo, il complesso residenziale 'Trinity', è stato danneggiato da un attacco con droni che ... stream24.ilsole24ore.com Drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia, altro drone si schianta in LettoniaIl servizio di sicurezza interno dell'Estonia ha dichiarato che un drone sparato dalla Russia ha colpito la ciminiera di una centrale elettrica nel nord-est del Paese. Poco dopo, un secondo drone si è ... it.euronews.com Il blocco di Telegram in Russia non piace a nessuno. Le proteste di propagandisti e imprenditori. Di Priscilla Ruggiero I piani di Vladimir Putin per un internet sovrano russo non decollano, i cittadini installano in massa le Vpn per aggirare la censura a inter - facebook.com facebook Il blocco di Telegram in Russia non piace a nessuno. Le proteste di propagandisti e imprenditori. Di @priscillarugg x.com