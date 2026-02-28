L’Iran colpisce anche in Bahrein il drone centra un grattacielo e lo fa esplodere

Un drone iraniano ha colpito un grattacielo a Manama, in Bahrein, causando un’esplosione che ha interessato i piani superiori dell’edificio. L’attacco si è verificato in serata e ha provocato danni visibili alla struttura. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sui danni precisissimi causati dall’esplosione.

Un drone iraniano ha colpito in serata un grattacielo a Manama, provocando una violenta esplosione ai piani superiori dell'edificio. I video diffusi online mostrano il velivolo che si schianta ad alta velocità contro la struttura, seguito da una palla di fuoco e da una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le immagini hanno richiamato alla memoria scene drammatiche già viste nella storia recente, per la dinamica dell'impatto contro un edificio civile. L'episodio si inserisce nella rappresaglia di Teheran contro i Paesi del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani.