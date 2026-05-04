Lory Del Santo ha raccontato di aver incontrato Re Carlo III in passato, durante un evento benefico a Londra, quando lui era ancora principe. L'episodio non era mai stato reso pubblico prima d'ora. La showgirl ha condiviso che l'incontro si è svolto molti anni fa, durante una serata dedicata a una causa benefica. Tra i dettagli raccontati, una battuta sul suo altezza durante il colloquio.

Un aneddoto rimasto finora inedito: ospite in tv, Lory Del Santo ha raccontato di aver incontrato Re Carlo III molti anni fa, durante un evento di beneficenza a Londra, quando lui era ancora Principe. Del Santo ne ha parlato a Monica Setta nella puntata di Storie al bivio del 2 maggio 2026. “ Sì, è tutto vero, è successo a Londra, era un party serale di beneficenza ”, ha spiegato la showgirl, ricordando di essere stata lì insieme al suo ex compagno, il musicista Eric Clapton. “ C’erano tanti personaggi, io ero lì con Eric. Ci avevano invitato e noi siamo andati molto volentieri ”. A colpirla, in quella serata, è stato proprio il futuro re: “ Ho notato che Charles stava girando da solo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lory Del Santo e Re Carlo, l’incontro mai svelato prima: la battuta sull’altezza a un party

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