Bergs racconta l'aneddoto con Sinner a Monte Carlo | Ha iniziato a ridere dal nulla non smetteva

Zizou Bergs ha condiviso un episodio accaduto durante il torneo di doppio a Monte Carlo, spiegando come ha fatto ridere il suo compagno di squadra, Jannik Sinner, per due minuti di fila. Bergs ha raccontato che Sinner ha iniziato a ridere improvvisamente e senza motivo apparente, e ha spiegato anche cosa ha detto per provocare questa reazione. L'aneddoto si inserisce nella cornice di un feeling speciale tra i due nel torneo.