Bergs racconta l'aneddoto con Sinner a Monte Carlo | Ha iniziato a ridere dal nulla non smetteva
Zizou Bergs ha condiviso un episodio accaduto durante il torneo di doppio a Monte Carlo, spiegando come ha fatto ridere il suo compagno di squadra, Jannik Sinner, per due minuti di fila. Bergs ha raccontato che Sinner ha iniziato a ridere improvvisamente e senza motivo apparente, e ha spiegato anche cosa ha detto per provocare questa reazione. L'aneddoto si inserisce nella cornice di un feeling speciale tra i due nel torneo.
Zizou Bergs racconta il feeling speciale con l'azzurro nel torneo di doppio a Monte Carlo e svela il mistero: "Ecco cosa ho detto a Jannik in panchina per farlo ridere due minuti di fila". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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