Nelle conversazioni intercettate, si fa riferimento a un gruppo che sembra non voler più incontrare un determinato arbitro. La frase, pronunciata in modo semplice, ha attirato l'attenzione degli inquirenti. La frase appare come la prima evidenza di un possibile episodio o di un atteggiamento di sfiducia nei confronti di questa figura. Le indagini proseguono per chiarire il contesto e le eventuali implicazioni di questa dichiarazione.

«Loro non vogliono più vedere quell'arbitro»: ma «loro» chi? Spunta la prima frase intercettata nell'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri intorno alle presunte designazioni pilotate da Gianluca Rocchi (foto), indagato con altri per frode sportiva, allo scopo - è l'ipotesi d'accusa - di favorire l'Inter nello scorso campionato. A parlare al telefono nell'aprile 2025, riporta il Corriere della Sera, sono Rocchi e il coindagato Andrea Gervasoni, supervisore Var. Il primo si sfoga con il secondo sull'insistenza di quei «loro» per avere un arbitro gradito (Andrea Colombo) e non averne uno sgradito (Daniele Doveri). Tuttavia in oltre un anno di indagini quel pronome non è potuto essere associato a una persona precisa, che si può solo supporre appartenga al «giro» nerazzurro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Loro non lo vogliono più vedere: L'inchiesta che scuote il calcio italiano!

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