Durante un'intercettazione telefonica, un dirigente ha riferito a un ufficiale di gara che alcune persone non desiderano assistere a un determinato arbitro. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha analizzato le conversazioni e ha stabilito che non c'erano elementi sufficienti per prolungare le indagini, negando così una richiesta di proroga.

"Loro non lo vogliono più vedere": sarebbe questa l’intercettazione dell’aprile 2025 tra il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore del Var Andrea Gervasoni, su cui si basa parte dell’accusa di concorso in frode sportiva che il pm Maurizio Ascione ha contestato nell’invito a comparire a Rocchi. Quel "loro" non ha un nome e un cognome, anche se dalla telefonata tra i due, gli inquirenti desumono che gli interisti, in un incontro a San Siro la sera della semifinale di Coppa Italia del 2 aprile, avessero trasferito a Rocchi lo scarso gradimento verso l’arbitro Daniele Doveri. Che però viene designato subito tre giorni dopo per la partita Parma-Inter di campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi al telefono con Gervasoni: "Loro non vogliono vedere quell'arbitro"

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