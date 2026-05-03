Intercettazione Rocchi-Gervasoni | Loro non vogliono più vedere quell’arbitro Perché la Procura sospetta dell’Inter

Le conversazioni intercettate tra un dirigente arbitrale e un altro esponente riguardano una discussione su un arbitro che, secondo le fonti investigative, non sarebbe più gradito a determinati soggetti. La Procura sta esaminando le comunicazioni nel quadro di un'inchiesta che coinvolge presunte irregolarità legate alle designazioni arbitrali. Le conversazioni sono state rese note nel corso di un procedimento giudiziario aperto per approfondire eventuali anomalie nel settore.

Caso arbitri, intercettazione Rocchi Gervasoni: «Loro non vogliono più vedere quell’arbitro». Perché la Procura sospetta dell’Inter. Nuovi dettagli sull’inchiesta che coinvolge i vertici arbitrali emergono dalle pagine del Corriere della Sera, che riporta il contenuto di un’ intercettazione risalente all’aprile 2025. Al centro del colloquio telefonico si trovano Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, entrambi indagati per concorso in frode sportiva con l’accusa di aver manipolato o “schermato” le designazioni per assecondare il gradimento di alcuni club. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il punto focale dell’indagine riguarda la gestione di Daniele Doveri, fischietto apparentemente sgradito all’Inter.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Intercettazione Rocchi-Gervasoni: «Loro non vogliono più vedere quell’arbitro». Perché la Procura sospetta dell’Inter Notizie correlate Rocchi e l’intercettazione con Gervasoni sull’Inter: “Loro quell’arbitro non lo vogliono più vedere”La Procura di Milano crede che quel "loro" possa essere riferito all'Inter, ma all'inizio dell'estate 2025 le intercettazioni sono state interrotte... Rocchi si sfoga con Gervasoni sull’Inter: “Quell’arbitro non lo vogliono più vedere”La notizia è lo sfogo del designatore Rocchi con il vice Gervasoni a proposito dell’Inter. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Rocchi al telefono con Gervasoni: Loro non vogliono vedere quell'arbitro; Rocchi e lo sfogo sull'Inter con Gervasoni: Loro non vogliono più vedere quell'arbitro. Ma chi è loro?; Inchiesta arbitri, cosa c’è nell’intercettazione di Rocchi sull’Inter. Rocchi e l’intercettazione con Gervasoni sull’Inter: Loro quell’arbitro non lo vogliono più vedereLa Procura di Milano crede che quel loro possa essere riferito all'Inter, ma all'inizio dell'estate 2025 le intercettazioni sono state interrotte ... fanpage.it Inchiesta arbitri, cosa c’è nell’intercettazione di Rocchi sull’InterIl contenuto dell’intercettazione tra Rocchi e Gervasoni aggiunge particolari sull’inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano. Ecco quali sarebbero state le pressioni dell’Inter per avere arbitri ... panorama.it Spunta l'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni "Loro non vogliono più vedere quell'arbitro!" - facebook.com facebook “Loro non lo vogliono più vedere»: sarebbe questa l’intercettazione dell’aprile 2025 tra il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore del Var Andrea Gervasoni, su cui si basa parte dell’accusa di concorso in frode sportiva che il pm Maurizio Ascione ha conte x.com