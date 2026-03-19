Lorenzo Musetti rinuncia a sorpresa al torneo di Miami | ha seguito il consiglio dei medici

Lorenzo Musetti ha deciso di non partecipare al torneo di Miami, seguendo le indicazioni dei medici a causa di un problema al braccio destro. La testa di serie numero 4 si è ritirato all’ultimo momento, lasciando il suo posto nel tabellone senza competere. La sua assenza rappresenta una sorpresa per il torneo, che si svolge negli Stati Uniti.

Lorenzo Musetti si ritira a sorpresa dal Masters 1000 di Miami. La testa di serie numero 4 è costretta al forfait per un problema al braccio destro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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