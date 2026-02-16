Lorenzo Musetti salterà anche il torneo di Acapulco | il toscano continua la sua riabilitazione

Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo di Acapulco perché sta ancora recuperando da un infortunio. Il tennista toscano ha annunciato di aver deciso di saltare anche questa tappa, mentre tenta di tornare in forma. Lo avevamo visto nel quarto di finale dell’Australian Open, dove un nuovo problema fisico lo aveva fermato dopo aver giocato due set di grande livello contro Novak Djokovic.

Lo avevamo lasciato nel quarto di finale dell'Australian Open quando l'ennesimo beffardo infortunio della sua carriera lo aveva costretto al ritiro dopo aver dominato Novak Djokovic per due set e essere arrivato ad un passo dalla vittoria contro la leggenda serba. Lorenzo Musetti deve prolungare ancora la sua assenza dai campi. Il problema muscolare patito alla gamba destra costringe il toscano a continuare il suo percorso di riabilitazione e, per questo motivo, deve prolungare ancora la sua assenza dai campi. Il riscontro dell'ultimo controllo medico impone la rinuncia forzata anche al torneo di Acapulco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti salterà anche il torneo di Acapulco: il toscano continua la sua riabilitazione Come sta Musetti? La riabilitazione nella sua Carrara, il rientro si avvicina Musetti sta seguendo un intenso programma di riabilitazione a Carrara dopo l'infortunio durante l'Australian Open.