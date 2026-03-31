Un’interrogazione presentata alla Giunta regionale da un consigliere di Rete Civica evidenzia le difficoltà burocratiche e finanziarie che i cittadini incontrano nel tentativo di ottenere i rimborsi dopo l’alluvione del 2023. La richiesta si concentra sulla necessità di affrontare le criticità legate alle procedure e alle risorse disponibili per le persone colpite dall’emergenza.

Interrogazione in Regione sulle criticità dei rimborsi a tre anni dal disastro. "La piattaforma Sfinge è un labirinto: tra perizie pagate dai privati e ritardi, il diritto al ristoro è diventato un percorso a ostacoli" Un’interrogazione per evidenziare le criticità burocratiche e finanziarie che i cittadini devono affrontare per ottenere i rimborsi dopo l'alluvione del 2023 è stata presentata alla Giunta regionale da Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica. In particolare, viene denunciata “l'insufficienza della copertura per le spese tecniche obbligatorie e l'assenza di accordi bancari per anticipare i costi degli interventi”, specifica Mastacchi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Alluvione 2023, l'emergenza infinita: "Il sistema degli aiuti è diventato un esercizio di resistenza"

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