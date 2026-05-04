L’Opec+ ha deciso di aumentare la produzione di 188 mila barili al giorno in risposta all’impennata delle quotazioni del petrolio, che la settimana scorsa ha superato i 126 dollari al barile. Questa decisione segue il recente incremento dei prezzi e mira a stabilizzare il mercato. L’intervento si inserisce in un quadro di aggiustamenti di produzione che vengono adottati periodicamente per gestire l’offerta e la domanda di petrolio a livello globale.

L’ennesima impennata delle quotazioni petrolifere oltre i 126 dollari al barile, registrato la scorsa settimana, ha convinto l’Opec+ ad intervenire per calmierare i prezzi del petrolio, con un aumento produttivo di 188mila barili. Una mossa era perlopiù attesa dagli esperti, anche per dimostrare che il cartello die produttori è presente e vigile, nonostante la recente uscita degli Emirati Arabi dall’Opec. Nonostante l’annuncio però le quotazioni del greggio persistono al di sopra dei 100 dollari al barile sui mercati internazionali. I Paesi aderenti all’aumento produttivo. Sette Paesi dell’Opec Plus – esclusi gli Emirati Arabi che la.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Opec+ interviene con un aumento di produzione di 188 mila barili

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