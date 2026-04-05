L' Opec ha deciso un aumento della produzione di 206mila barili al giorno

L'Opec ha annunciato un aumento della produzione di 206 mila barili al giorno. La decisione è stata presa dagli otto principali Paesi produttori di petrolio, che hanno concordato di incrementare le quote di esportazione. La scelta riguarda una cifra precisa e viene comunicata ufficialmente dall'organizzazione. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni o sui tempi di attuazione della misura.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Gli otto principali Paesi produttori di petrolio hanno concordato un aumento delle quote di produzione di 206.000 barili al giorno a partire da maggio, secondo una fonte informata sui fatti. "Martedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. L'Iran e l'Oman stanno trattando per la riapertura dello stretto di Hormuz. A... 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Stellantis: terzo turno e aumento della produzione di duecento veicoli al giorno ad Atessa Produzione di armi nucleari in aumento: «L’era della riduzione nucleare è finita»Otto Stati su nove dotati di armi nucleari stanno significativamente aumentando i propri arsenali, uno «sviluppo preoccupante» indicato dal rapporto...