"I numeri del rendiconto dell’esercizio 2025 dimostrano una difficoltà di programmazione". Lo dice il gruppo di opposizione " Siamo Longiano ", che, nell’ultimo consiglio comunale ha votato contro al documento che prevede un avanzo di bilancio di quasi 4,2 milioni di euro. Di questi, oltre 1,7 milioni sono per il fondo crediti di dubbia esigibilità (copertura di tasse non pagate dai contribuenti) e un tesoretto di quasi 1,2 milioni di avanzo libero. Cresce anche l’ accantonamento per il contenzioso di 128.300 euro, di cui le voci principali riguardano le cause in corso con la "Colle Carducci" per la rsa "Il Castello", la parrocchia di Budrio e l’azienda New Gomm.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Longiano, battaglia sul bilancio: "Giunta incapace di investire"

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