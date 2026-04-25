battaglia sul bilancio ue

In Italia, il dibattito sul bilancio europeo si concentra sulla possibilità di uno scostamento di bilancio. Mentre il vertice di Nicosia si prepara a discutere questioni energetiche, le discussioni interne si focalizzano su questa misura finanziaria. La discussione si svolge in un momento di tensione tra le istituzioni europee e gli Stati membri, con particolare attenzione alle risorse e alle modalità di gestione delle spese comuni.

Prima ancora che il vertice di Nicosia provi a ricomporre le fratture europee sull’energia, il dibattito italiano prende una direzione netta: quella dello scostamento di bilancio. A spingere con forza è Matteo Salvini, che mette sul tavolo la richiesta di "diversi miliardi" per fronteggiare il caro carburanti e scongiurare il rischio paralisi dell’economia reale. "Evidentemente sì. Sono soldi ben spesi, cioè non spendo dei soldi per i banchi con le rotelle, spendo dei soldi per evitare che l’Italia si fermi", afferma il vicepremier, indicando una priorità politica ed economica. Il riferimento è diretto all’emergenza autotrasporto: "Gli autotrasportatori parlano di uno sbilancio di almeno 100 milioni al mese, quindi per un trimestre sono almeno 300 milioni".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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