Bilancio Juve il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 2025 2026 | rosso da 2.5 milioni di euro! Il comunicato e tutti i dettagli

Il crollo di 2,5 milioni di euro nel bilancio della Juventus deriva dalla diminuzione delle entrate da biglietti e sponsorizzazioni, conferma il consiglio di amministrazione. La società ha evidenziato che le spese aumentate e le minori entrate hanno contribuito a questa perdita, che si riflette nei risultati del primo semestre dell’esercizio 20252026. La Juventus continua a monitorare attentamente i costi e le entrate per contenere eventuali future perdite.

Bilancio Juve, il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 20252026: c’è un rosso da 2.5 milioni di euro. Vediamo il comunicato ufficiale. Il CdA della Juventus ha approvato il bilancio del primo semestre dell’esercizio 2025-26, indicando la presenza di un rosso da 2 milioni e mezzo di euro. Di seguito il comunicato del club bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE IL COMUNICATO – «Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero ha, inter alia, esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il CdA di ERAP Marche approva il bilancio, investimenti nel prossimo triennio per 159 milioni di euroIl CdA di ERAP Marche ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e il programma triennale delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, con investimenti complessivi di 159 milioni di euro nel prossimo triennio.

La nuova rivoluzione dei rifiuti. Cem approva il suo bilancio: al via cantieri da 2 milioni di euroCem ha approvato il bilancio annuale, segnando un passo importante verso il miglioramento del settore dei rifiuti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Agenda del 23 febbraio 2026; Eventi e scadenze: settimana del 23 febbraio 2026; Juventus, anticipata la riunione del CdA per l'approvazione della semestrale; Bilancio Juve, mossa a sorpresa sui conti: il CdA anticipa l'approvazione della relazione finanziaria. I dettagli.

Juventus, il CDA approva il bilancio del primo semestre: rosso di 2,5 milioni, il comunicato e tutti i dettagliLa Juventus ha approvato la relazione semestrale al 31 dicembre 2025. Il Consiglio d'Amministrazione della Juventus, rieletto a novembre, si è riunito oggi, in data lunedì 23 febbraio, per ... msn.com

La Juventus chiude il primo semestre in rosso di 2,5 milioni: fatturato in calo dell’11%Il CdA del club bianconero ha approvato i dati economico-finanziari della società al 31 dicembre 2025: ecco tutte le cifre ... calcioefinanza.it

Juventus Women, il bilancio Champions di Salvai 'Non servirà a nulla se...' - facebook.com facebook

Rinnovo #Yildiz, ecco l'impatto sui conti #Juve Quanto peserà a bilancio x.com