Bilancio Juventus il CdA approva il primo semestre 2025 26 | perdita di 2,5 milioni Il comunicato

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio del primo semestre 202526, evidenziando una perdita di 2,5 milioni di euro. La causa principale rimane il calo degli introiti da biglietti e sponsorizzazioni, che ha influenzato i risultati finanziari. La società ha evidenziato anche una riduzione delle entrate derivanti dalle competizioni europee. Il report include dettagli sui costi di gestione e sugli investimenti recenti nel settore giovanile. La squadra si prepara alle prossime sfide del campionato.

Il crollo di 2,5 milioni di euro nel bilancio della Juventus deriva dalla diminuzione delle entrate da biglietti e sponsorizzazioni, conferma il consiglio di amministrazione.

Agenda del 23 febbraio 2026; Eventi e scadenze: settimana del 23 febbraio 2026; Juventus, anticipata la riunione del CdA per l'approvazione della semestrale

