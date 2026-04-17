Sabato 18 aprile si terranno i funerali di Giacomo Bongiorni nel Duomo di Massa. L'evento sarà l'occasione per il tributo pubblico a una persona deceduta in circostanze ancora da chiarire. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, coinvolgendo la comunità in un momento di raccoglimento. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, e si prevede una partecipazione significativa di cittadini e rappresentanti locali.

I funerali di Giacomo Bongiorni, carpentiere di 47 anni morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgeranno sabato 18 aprile nel Duomo di Massa. La cerimonia, officiata dal vescovo monsignor Mario Vaccari, vedrà presenti anche il sindaco e il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il sindaco Persiani ha inoltre proclamato il lutto cittadino per la giornata, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti. I funerali di Giacomo Bongiorni Dopo giorni di attesa, è arrivata la conferma dei funerali di Giacomo Bongiorni. Questi si svolgeranno sabato 18 aprile alle ore 15:00 nel Duomo di Massa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadino

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