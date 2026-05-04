Lollini | il romanzo che scava nel male delle stragi nazifasciste
Un nuovo romanzo approfondisce le conseguenze delle stragi nazifasciste nelle zone montane, concentrandosi sul modo in cui il trauma vissuto si riflette nell’identità dei residenti. La narrazione collega le vicende delle stragi di Monte Sole con le vicende storiche della Germania nazista, evidenziando i legami tra questi eventi e le loro ripercussioni sulla memoria collettiva. Il testo si propone di esplorare le conseguenze di quegli atti violenti sulle comunità locali.
? Cosa scoprirai Come si trasforma il trauma delle stragi nell'identità dei montanari?. Quali legami uniscono le vette di Monte Sole alla Germania nazista?. Cosa resta nella mente di un carnefice dopo aver compiuto l'atrocità?. Come la letteratura può dare voce al dolore ancora vivo nei borghi?.? In Breve Narrazione tra le vette di Monte Sole e la Germania degli anni Trenta.. Intervista con Mario Russomanno su VideoRegione domenica alle ore 23.. Approfondimento nel programma Salotto blu sul canale 99 del digitale terrestre.. Analisi del trauma storico nelle comunità rurali dell'Appennino emiliano.. L’Appennino emiliano torna a parlare di ferite storiche attraverso la penna di Margherita Lollini, che presenta il nuovo romanzo Il portaordini della morte pubblicato da Minerva.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Le stragi nazifasciste nel romanzo di Margherita Lollini: "Il male rimane sempre, in chi lo ha subito e in chi lo ha fatto"
La vita giovane di Mattia Insolia: un romanzo che scava dove fa maleC’è un momento nel romanzo di Mattia Insolia in cui il protagonista, Teo, attraversa in macchina la città di provincia in cui è cresciuto dopo quasi...