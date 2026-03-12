La vita giovane di Mattia Insolia | un romanzo che scava dove fa male

Nel romanzo di Mattia Insolia, il protagonista Teo torna nella città di provincia in cui è cresciuto, attraversandola in macchina dopo quasi dieci anni di assenza. La narrazione si concentra su questo viaggio e sui ricordi legati al passato, lasciando spazio alle immagini della città e ai pensieri del protagonista. La scena si svolge in un momento di riflessione e di ricostruzione personale.

C’è un momento nel romanzo di Mattia Insolia in cui il protagonista, Teo, attraversa in macchina la città di provincia in cui è cresciuto dopo quasi dieci anni di assenza. Le serrande calate, le insegne rotte, i negozi vuoti: Foro — città del sud Italia dal nome di invenzione — appare come un organismo che ha smesso di lottare. E in questo paesaggio esausto, Teo porta con sé una valigia invisibile: tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che gli è stato fatto. Tutto quello che non è mai riuscito a dire. La vita giovane (Mondadori, 2026) è il terzo romanzo di Mattia Insolia, scrittore siciliano nato nel 1991, già autore di Cani da riporto (2019) e Gli affamati non aspettano (2021). 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Dentro «La vita giovane» una generazione ferita. Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia InsoliaE' una storia di ritorni, quella di Teo , che ha ventotto anni e ha fatto quello che tanti della sua generazione sono costretti a fare: se n'è andato...

