Logistica accordo per l' internalizzazione di 800 lavoratori Uiltrasporti | Firmato da un' organizzazione che corre da sola nel silenzio

Nelle ultime ore è stato diffuso un comunicato stampa da parte di un sindacato che annuncia un accordo con le società di logistica per l'internalizzazione di circa 800 lavoratori. La Uiltrasporti Emilia-Romagna ha commentato la notizia, evidenziando che l'intesa sarebbe stata firmata da un'organizzazione che agisce da sola, senza coinvolgimento diretto di altre sigle sindacali. La questione riguarda il settore della logistica e le modalità di gestione del personale.

"Veniamo a conoscenza in queste ore - sottolinea Fabio Piccinini della Uiltrasporti Emilia-Romagna - del comunicato stampa della Fit-Cisl Emilia-Romagna dal quale apprendiamo che quest’ultima avrebbe siglato un accordo con le società Snatt e Snatt Logistica, che prevedrebbe l’internalizzazione di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La Tav Treviglio si fa male da sola: ko nel finale nel silenzio di Capo d’OrlandoI biancoverdi riescono a costruirsi il vantaggio in un PalaFantozzi a porte chiuse, ma due triple di Contento nel finale indirizzano la partita e... “Delusi da Sinistra Italiana”, ad Avellino Rifondazione corre da solaTempo di lettura: 1 minuto“Delusi da Sinistra Italiana, ma determinati a portare in consiglio comunale la “voce di chi non ha voce”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tempi di attesa certi e indennizzi. Siglato l’accordo per la logistica; La Logistica entra nel futuro: l’accordo storico; Accordo sull’autotrasporto container al porto di Ravenna; Terminal Piacenza Intermodale: rinnovato l'accordo integrativo aziendale. Accordo a Ravenna tra autotrasporto e committenza per la logistica dei containerLe associazioni dei committenti ARSI e ASAMAR e quelle degli autotrasportatori CNA Ravenna, Confartigianato Imprese Ravenna, Confcooperative Romagna ... ravennanotizie.it Logistica H&M, firmato l’accordo. Salvi i 270 posti a Stradella e stop allo scioperoDurante l’incontro i sindacati hanno espresso le loro preoccupazioni sul mantenimento dei posti di lavoro alla luce della scadenza del contratto con H&M il prossimo 30 settembre. Al momento H&M non ha ... laprovinciapavese.gelocal.it Il documento firmato da una quarantina di nomi. Intanto l’allestimento procede. E Buttafuoco sui social: «Uomo libero» - facebook.com facebook È questo l’ultimo numero firmato da @fscodeleo come direttore della rivista. Nel suo editoriale di saluto scrive: “Essere stato parte di una testata che ha contribuito in modo rilevante al dibattito nazionale sulla politica estera è stata una bellissima avventura”. Il x.com