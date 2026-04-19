Delusi da Sinistra Italiana ad Avellino Rifondazione corre da sola

Ad Avellino, Rifondazione Comunista ha deciso di presentarsi alle prossime elezioni comunali senza alleanze con Sinistra Italiana. La scelta nasce da un senso di insoddisfazione nei confronti del partito, e l’obiettivo dichiarato è rappresentare le istanze di chi non ha voce in consiglio comunale. La lista si presenta dunque come un’alternativa indipendente, con l’intenzione di portare avanti le proprie proposte senza mediazioni.

Tempo di lettura: 1 minuto “Delusi da Sinistra Italiana, ma determinati a portare in consiglio comunale la “voce di chi non ha voce”. In una nota della Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpin a ribadisce la sua posizione sulle amministrative nella città capoluogo, definendo “incredibile” quello che e’ avvenuto nelle ultime ore nel Campo Progressista: “Ad una settimana dalle elezioni le forze politiche del campo largo si ritrovano tutte insieme appassionatamente dopo mesi di fuochi incrociati e critiche feroci, di candidati bruciati e accuse reciproche. Non possiamo negare la profonda delusione del...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Delusi da Sinistra Italiana”, ad Avellino Rifondazione corre da sola Notizie correlate Da Montefusco ad Avellino, un appuntamento con la storia: l'evento promosso da "Insieme per Avellino e l'Irpinia"Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale di Avellino. Leggi anche: Bpm, c'è la lista del cda. E Agricole corre da sola Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Magyar conosce l’apparato e intercetta i delusi di Fidesz; La corsa a sindaca di Stefania Papa: Punto agli elettori delusi dalla sinistra; Mantova, la lista di Forza Italia per le comunali punta agli insoddisfatti Pd; SiAmo Empoli 'si smarca' da BE: Loro Sx ideologica, noi progressista. No all'offerta di SI: Restiamo all'opposizione. Sinistra delusa da VannacciFino all'altro giorno, per la sinistra, Vannacci era un generale che aveva le sue ragioni e poteva mettere in difficoltà il Governo facendo vincere le elezioni alla sinistra. Adesso è un estremista, ... ilgiornale.it Il difensore rimane fuori per una distorsione alla caviglia sinistra, come confermato dal club: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, ma non ci sono possibilità che giochi la prossima partita. " Dopo la delusione dell’uscita nei quarti di Europa - facebook.com facebook