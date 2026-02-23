La Tav Treviglio si fa male da sola | ko nel finale nel silenzio di Capo d’Orlando

La TAV Treviglio ha subito un grave scivolone nel finale contro Capo d’Orlando, a causa di un errore difensivo che ha aperto la strada alla rimonta avversaria. La squadra ha perso lucidità negli ultimi minuti, lasciando spazio alle contropiede di casa. Un risultato che sorprende, soprattutto considerando la buona prestazione iniziale. La partita si conclude con un risultato inaspettato, lasciando molte domande sulla tenuta mentale del team.

La TAV Treviglio fa harakiri nel silenzio di Capo d’Orlando, gettando alle ortiche una vittoria che si era faticosamente quasi guadagnata. Sopra di 3 a 24? dalla conclusione, concede due triple a Contento e lascia i due punti in terra sicilana: 80-77. Nello spettrale PalaFantozzi (a porte chiuse per decisione del Giudice Sportivo), il quintetto scelto da Villa è composto da Anchisi, Rubbini, Reati, Taflaj e Marciuš. Per gli orlandini di Bolignano partono Bertetti, Palermo, Simon, Jasaitis e Rapetti. Dopo l’apertura di Simon (12) e la risposta di Marciuš, Taflaj impatta da tre: 5-5 (2?). Sul secondo fallo di Anchisi, Bertetti fa 33 dalla linea: Capo d’Orlando va sul 13-7 (5?). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Tav Treviglio cade nel finale: la Gema Montecatini vince al PalaFacchettiNel match al PalaFacchetti, la TAV Treviglio si confronta con la Gema Montecatini, seconda in classifica.

Primucci, un ko che fa male. Nel singolare c’è da lavorareLeonardo Primucci si ferma ai sedicesimi di finale al torneo M15 di Monastir.

