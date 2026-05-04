Logano dal miracolo in pista al disastro in pit road | gara finita

Durante una gara di auto da corsa, un'azione in pista ha portato a un incidente che ha coinvolto più vetture, portando alla fine anticipata della competizione. La manovra di un pilota ha innescato una serie di scontri tra le auto, mentre la decisione di cambiare le gomme ha avuto conseguenze decisive sulla dinamica della corsa. La conclusione della gara è stata influenzata da queste scelte e dal caos in pit road.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la manovra di Byron a causare il caos?. Perché la scelta delle due gomme ha distrutto la gara?. Chi ha causato l'impatto che ha fermato la Chevrolet 22?. Quali danni ha subito la vettura dopo lo scontro in pit road?.? In Breve William Byron ha causato un blocco in pista prima del caos in pit road.. Cole Custer subisce danni alla parte posteriore dopo l'impatto con la numero 22.. Logano chiude la gara al 37° posto dopo la rottura della ruota.. La strategia con due pneumatici ha creato congestione tra le vetture ai box.. Il crash distruttivo della Chevrolet numero 22 di Joey Logano in pit road ha cancellato la possibilità di un bis al Texas per il pilota della Team Penske.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logano, dal miracolo in pista al disastro in pit road: gara finita Notizie correlate Ceprano, successo per “Autismo Off Road”, 150 bambini in pista per l'inclusione e la consapevolezzaI motori si accendono per abbattere le barriere e promuovere la cultura dell'accoglienza. Disastro Italia in Champions: serve il miracolo per gli ottaviJuventus, Atalanta e Inter travolte in trasferta: dieci gol subiti e una crisi d'identità che mette a nudo il divario tecnico con l'Europa; ora... Una raccolta di contenuti Dal miracolo ai presepi, Napoli in bella mostra: «Il Natale degli eventi»Dai miracoli di San Gennaro e Santa Patrizia ai Leonardo da Vinci a Santa Chiara, dai presepi alla kermesse al femminile di Santa Maria la Nova, dalla mostra di Mirò nella basilica di Santa Maria ... ilmattino.it Miracolo a Milano torna in sala 75 anni dopo. E dal 4 marzo la l’indimenticabile favola bella arriva a teatroMilano – A 75 anni esatti dal suo debutto cinematografico torna nelle sale della Cineteca Miracolo a Milano, il capolavoro firmato da Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, girato in città (un museo a ... ilgiorno.it