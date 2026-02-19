Disastro Italia in Champions | serve il miracolo per gli ottavi

L’Italia del calcio vive una crisi in Champions League a causa delle sconfitte consecutive delle sue squadre. Dopo le brutte prestazioni, le chance di qualificazione si riducono drasticamente, lasciando poche speranze di passare agli ottavi. Le squadre italiane non trovano più il ritmo e commettono errori decisivi in partite fondamentali. La situazione si fa complicata, e ora si cerca un vero miracolo nelle ultime gare per salvare la stagione europea. La strada verso la qualificazione si fa sempre più in salita.

L' Italia del pallone si riscopre fragile e improvvisamente ai margini della nobiltà europea, vivendo una settimana di passione che rischia di cancellare anni di faticosa risalita nel ranking UEFA. Il bilancio del primo atto dei playoff è impietoso: tre sconfitte in altrettante trasferte, dieci reti incassate e la sensazione di un'inferiorità che trascende il dato numerico. Se le finali raggiunte dall' Inter nelle scorse stagioni avevano illuso il movimento di aver colmato il gap con le superpotenze, la realtà odierna, tra i geli di Bodo, l'inferno di Istanbul e il muro giallo di Dortmund, racconta di una picchiata libera che vede la Serie A superata non solo dall'Inghilterra, ma anche da Germania, Portogallo e Spagna.

