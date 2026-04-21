Ceprano successo per Autismo Off Road 150 bambini in pista per l' inclusione e la consapevolezza

A Ceprano si è svolta domenica 19 aprile la quarta edizione di “Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire”. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 bambini che hanno preso parte a una giornata dedicata all'inclusione e alla sensibilizzazione, con attività motorie e momenti di condivisione. La manifestazione si è svolta in via Padre Domenico Passionista e ha riscosso un riscontro positivo tra i partecipanti e le famiglie coinvolte.

I motori si accendono per abbattere le barriere e promuovere la cultura dell'accoglienza. Si è rivelata un grande successo di partecipazione e solidarietà la IV edizione di “Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire”, andata in scena domenica 19 aprile in via Padre Domenico Passionista a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate VIDEO | Giornata per la consapevolezza sull'autismo, festa a Bagheria: "Puntiamo a una inclusione vera"Un momento di inclusione in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, organizzato dall’associazione Redivivi a Bagheria... Autismo, scuola e comunità: all’IC 4 Pergolesi una giornata di consapevolezza e inclusioneUn’intera mattinata dedicata alla sensibilizzazione, all’inclusione e al dialogo tra scuola, istituzioni e territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ceprano, il rombo della solidarietà: successo di Autismo Off Road. Arma dei carabinieri in prima linea; Ceprano, autismo Off Road: un’avventura per CAApire tra fuoristrada e inclusione; Frosinone, sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti il 22 aprile.; Doppia vincita in Ciociaria al ’10eLotto’: due scommettitori portano a casa una bella somma. Ceprano, il rombo della solidarietà: successo di Autismo Off Road. Arma dei carabinieri in prima lineaSi è svolta nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, a Ceprano, in Via Padre Domenico Passionista, la IV edizione della manifestazione Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire, un’iniziativa d ... tunews24.it Radio DolceMusica by ITR. . 20/04/26 CEPRANO – “AUTISMO OFF ROAD” Si è svolto domenica 19 aprile a Ceprano “AUTISMO OFF ROAD - UN’AVVENTURA PER CAAPIRE”, giunto alla sua quarta edizione. Nel parco di via Padre Domenico Passionista, un - facebook.com facebook