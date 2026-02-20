Sicurezza sul lavoro morti in crescita Ma Pistoia è in linea con i dati nazionali
Nel 2025, il numero di morti sul lavoro è aumentato, causando preoccupazione tra gli esperti. La provincia di Pistoia si colloca al 59° posto in Italia, con un tasso di 32,6 decessi ogni milione di occupati. Questo dato, simile a quello nazionale, indica che le tragedie legate alla sicurezza sul lavoro continuano a verificarsi con frequenza. Un incidente avvenuto a metà anno ha coinvolto un operaio durante le operazioni di carico in un’azienda tessile. La questione resta aperta e richiede attenzione immediata.
PISTOIA Il 2025 ha fatto chiudere la nostra provincia al 59° posto in Italia per i casi di morte sul lavoro con un valore di incidenza sugli occupati che è di 32,6, su un massimale di 100, ovvero calcolato sul numero di infortuni che portano al decesso ogni milione di occupati. Numeri che valgono il posizionamento nella cosiddetta "zona gialla", ovvero una criticità complessiva del sistema non troppo elevata, ma con il mondo occupazionale da tenere sempre sotto stretto controllo con rispetto delle regole, formazione e nuove generazioni da inserire. A dircelo sono i numeri, e le analisi, fatte dall'Osservatorio Vega Engineering che si basa su quelli che sono i dati Inail: per dare un'idea, l'incidenza media riscontrata a livello nazionale è di 33,3 quindi il nostro territorio rimane al di sotto – e quindi in zona positiva – seppur di poco ma facente parte di quel primo livello di attenzione che deve sempre essere un monito per tenere alta l'attenzione, dal punto di vista delle aziende e dei sindacati, per evitare che qualcosa possa davvero sfuggire di mano.
