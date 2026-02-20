Nel 2025, il numero di morti sul lavoro è aumentato, causando preoccupazione tra gli esperti. La provincia di Pistoia si colloca al 59° posto in Italia, con un tasso di 32,6 decessi ogni milione di occupati. Questo dato, simile a quello nazionale, indica che le tragedie legate alla sicurezza sul lavoro continuano a verificarsi con frequenza. Un incidente avvenuto a metà anno ha coinvolto un operaio durante le operazioni di carico in un’azienda tessile. La questione resta aperta e richiede attenzione immediata.

PISTOIA Il 2025 ha fatto chiudere la nostra provincia al 59° posto in Italia per i casi di morte sul lavoro con un valore di incidenza sugli occupati che è di 32,6, su un massimale di 100, ovvero calcolato sul numero di infortuni che portano al decesso ogni milione di occupati. Numeri che valgono il posizionamento nella cosiddetta "zona gialla", ovvero una criticità complessiva del sistema non troppo elevata, ma con il mondo occupazionale da tenere sempre sotto stretto controllo con rispetto delle regole, formazione e nuove generazioni da inserire. A dircelo sono i numeri, e le analisi, fatte dall’Osservatorio Vega Engineering che si basa su quelli che sono i dati Inail: per dare un’idea, l’incidenza media riscontrata a livello nazionale è di 33,3 quindi il nostro territorio rimane al di sotto – e quindi in zona positiva – seppur di poco ma facente parte di quel primo livello di attenzione che deve sempre essere un monito per tenere alta l’attenzione, dal punto di vista delle aziende e dei sindacati, per evitare che qualcosa possa davvero sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro, morti in crescita. Ma Pistoia è in linea con i dati nazionali

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, dati preoccupanti nelle Marche: +47,37% di morti nel 2025. La Cisl lancia l'allarme

Leggi anche: Dati Inail. Paolo Capone, Leader UGL: “Numeri allarmanti, sicurezza sul lavoro non è opzione ma diritto fondamentale”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.